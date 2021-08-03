В Брянске несовершеннолетние расплатились в магазине чужой банковской картой

В Брянске две несовершеннолетние девушки нашли банковскую карту. Ее обронил 40-летний мужчина. Обнаружив пропажу, тот заявил в полицию, сообщают в правоохранительном ведомстве.

К тому времени девушки уже успели потратить 6 тысяч рублей. Чужой картой они оплатили покупки в магазине. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Полицейские установили их причастность к совершенному преступлению.

- На несовершеннолетних девушек завели уголовное дело по статье «Кража», - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Им грозит до шести лет лишения свободы.

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