Брянской автомобилистке грозит до 8 лет за покупку прав

До восьми лет лишения свободы грозит 48-летней жительнице Брасовского района, которая купила себе водительское удостоверение за взятку. Дело передали для рассмотрения в Фокинский райсуд Брянска, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры 3 августа.

Женщину обвиняют по статье «Дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий».

По версии следствия, фигурантку уголовного дела лишили водительских прав за нарушение ПДД. В 2018-м она шесть раз сдавала теоритический экзамен для получения новых «прав». И все шесть раз неудачно.

В итоге женщина решила подкупить сотрудников областного МРЭО. Взятку в 30 тысяч рублей она передала автоинспекторам через посредника. И незаконно получила водительское удостоверения – несмотря на допущенные на экзамене ошибки.

– Уголовные дела в отношении посредника и сотрудников полиции выделены в отдельные производства, – добавили в надзорном ведомстве.

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