Брянец до смерти забил женщину металлической трубой в Сураже

В брянском Сураже 44-летний мужчина до смерти забил женщину металлической трубой. Следователи завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Днем, 29 июля подозреваемый находился во дворе своего дома по улице первомайской в селе Кулаги Суражского района. Между ним и местной жительницей вспыхнула ссора в гневе мужчина ударил женщину металлической трубой в область голеней. От полученной травмы она в тот же день умерла в больнице.

- Следователи провели осмотр места происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - Также изъяли предметы и объекты имеющие значение ля предварительного следствия и установления обстоятельств произошедшего. Подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».