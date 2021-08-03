В брянском Стародубе уроженца Алтая осудили за повторное пьяное вождение

В Стародубе 43-летнего уроженца Алтайского края отправили на три месяца в колонию-поселение за повторное пьяное вождение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Он будет отвечать по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость».

В суде установили, что 11 мая мужчину на машине остановили автоинспекторы, заметившие у него признаки опьянения. Раньше, в 2019 году, его привлекали к уголовной ответственности за совершение аналогичного нарушения. Тогда его приговорили к обязательным работам, а также лишили водительских прав на 1,5 года.

- Нарушитель будут отбывать наказание в колонии - поселении три месяца, - говорят в надзорном ведомстве. – Кроме того его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

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