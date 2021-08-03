В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще 7 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 824 пациентов, сообщили в региональном оперативном штабе.

За прошедшие 24 часа ковид-19 подтвердили у 252 человек. Сумели справиться с заболеванием 195 брянцев. За сутки не выполнили ни одного ПЦР-теста.

Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 54865 человек. в брянской статистике прибавилось два иногородних пациента. Их всего 87 человек. Общее число исследований на COVID-19 составляет 675994.

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