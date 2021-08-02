В Брянске мошенник вымогал у девушки 3000 рублей за интимные фото

Трех тысяч рублей лишилась жительница Советского района Брянска, став жертвой сетевого мошенничества. Незнакомец шантажировал девушку интимными фотографиями, сообщают в пресс-службе УМВД по региону.

О случившемся потерпевшая заявила в полицию. С ее слов, мошенничеству предшествовала длительная переписка в соцсети с незнакомым мужчиной.

- Злоумышленник вынудил потерпевшую перевести на его счет три тысячи рублей, - уточняют в полицейской пресс-службе. - В противном случае, неизвестный грозился опубликовать ее фотографии личного характера.

Напомним, всего за неделю в Брянской области на телефонном мошенничестве попались 37 человек. Суммарный ущерб превысил 6,5 миллиона рублей.

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