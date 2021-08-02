Около 500 тысяч клиентов ВТБ уже успели получить «школьные» выплаты

Фото: ПАО "Банк ВТБ".

За первые несколько часов 2 августа около 500 тысяч клиентов ВТБ получили государственные выплаты в размере 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе. Со своей стороны ВТБ добавит к этой сумме 10% бонусами и предложит бесплатное онкострахование для детей.

«Выплата дополнительных средств для российских семей на подготовку детей к школе – это своевременный и правильный шаг со стороны нашего государства. Август – традиционный период покупки школьной формы, канцелярских товаров, дополнительной литературы перед началом учебного года. Мы видим существенный спрос на эти выплаты – только в ВТБ за первые несколько часов их получили около полумиллиона клиентов. Все они смогут воспользоваться дополнительной надбавкой и детской страховкой от ВТБ, поскольку вопросы детского здоровья и образования являются для нас стратегически важными», - заявил член правления ВТБ Святослав Островский.

Все родители смогут получить от ВТБ дополнительно 10% от суммы государственной выплаты, если в качестве карты для зачисления пособия на сайте Госуслуг указывают счет карты ВТБ. Для этого клиенту не потребуется производить дополнительных действий: в течение недели после получения школьной выплаты 1 000 бонусов за каждого ребенка начислятся на бонусный счет родителя. Их можно перевести в рубли (по курсу 1 рубль = 1 бонус) или потратить на покупку товаров из каталога программы лояльности «Мультибонус», а также использовать при покупке авиа- и железнодорожных билетов в мобильном приложении или на сайте программы.

Кроме того, родители, которые укажут номер счета карты «Мир» ВТБ для зачисления «школьных» выплат, получат бесплатное онкострахование своих детей. Годовая страховка на случай онкологии активируется ответом на SMS банка, которое придет после перечисления государственного пособия, а страховая защита начнет действовать через календарный месяц после активации. Подробности и условия программы можно уточнить на сайте банка.

Лицензия 1000.