С 14 августа в Брянской области заработают ярмарки выходного дня

В Брянской области с 14 августа заработают ярмарки выходного дня. Постановление об этом подписал начальник управления потребительского рынка и услуг региона Владимир Пчеленок, сообщается на официальном сайте ведомства.

Торговля сельскохозяйственной продукцией будет проходить еженедельно – по субботам. Уже согласовали места под «базары». Их полный перечень доступен по ссылке.

В Брянске будет функционировать четыре площадки – по одной в каждом районе. В Советском аграрии расположатся вблизи гипермаркета «Линия-1» по улице Брянского Фронта. В Володарском – под ярмарку отведут территорию по улице Пушкина. Это у стадиона имени Брянских партизан. В Бежице овощи по доступным ценам можно будет приобрести у ДК имени Дмитрия Медведева. А в Фокинке – у дома №4 по проспекту Московскому.

– На ярмарках выходного дня будут соблюдать требования постановления правительства Брянской области «О введении режима повышенной готовности, – подчеркивают в облуправлении потребительского рынка и услуг. – В частности, торговцы и покупатели должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию.

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