В Брянске направили в суд уголовное дело работника управления автомобильных дорог

В Брянске передали в суд уголовное дело о взятке на бывшего начальника технического отдела технического надзора казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Брянской области». Он. Ему предъявили обвинение по статьям «Получение взяток в крупном размере» и «Мелкое взяточничество». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

С июля 2019 по октябрь 2020 года обвиняемый получал от руководителей коммерческих организаций взятки в виде песка, щебня, асфальтобетонной смеси. Данные стройматериалы передавали коммерческим организациям за общее покровительство и попустительство при исполнении государственных контрактов. Общая сумма вознаграждения превысила 1,2 миллиона рублей.

- Уголовное дело направили в Брянский районный суд Брянской области для рассмотрения по существу, - говорят в надзорном ведомстве.

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