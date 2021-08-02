В брянском Мглине «семерка» врезалась в ВАЗ и столб

В брянском городе Мглин «семерка» протаранила автомобиль ВАЗ, а затем врезалась в фонарный столб. Пострадал один человек, его госпитализировали, сообщают в УГИБДД по региону.

Автоавария произошла на улице Буденного около девяти часов утра.

По предварительной информации, ДТП спровоцировал 40-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107». Он ехал со стороны деревни Ветлевка в сторону улицы Ленина райцентра. Неожиданно он утратил управление над машиной – со слов, почувствовал себя плохо. В итоге брянец вылетел на «встречку», допустил касательное столкновение с ВАЗ-21093, а затем врезался в столб уличного освещения.

- Водителя автомобиля «ВАЗ-2107» с различными травмами госпитализировали, - рассказывают в Госавтоинспекции. - У него взяли кровь на определение состояния опьянения.

Кстати, в момент ДТП пострадавший не был пристегнут ремнем безопасности.

Всего за сутки - воскресенье, 1-е - в Брянской области зарегистрировали две автоаварии, в которых калечились люди. Травмы получили два человека. Подробности второго происшествия читайте по ссылке.

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