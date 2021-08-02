Брянцу грозит до 20 лет за попытку сбыть восемь граммов героина

До 20 лет лишения свободы грозит 33-летнему жителю Брянска, который сбывал через закладки героин. Дело ушло в суд для рассмотрения по существу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области 2 августа.

Мужчине инкриминируют незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, а также покушение на их сбыт.

По версии следствия, брянец вступил в преступный сговор с неустановленным лицом. В сентябре прошлого года в лесу он забрал партию героина массой больше 8 граммов. Наркотик он принес к себе домой и расфасовал на небольшие свертки. Впоследствии злоумышленник сделал несколько закладок в неприметных местах.

- Героинового наркоторговца задержали полицейские в начале ноября 2020 года, тогда же изъяли сделанные им закладки, - рассказывают в надзорном ведомстве. - Кроме того, при задержании в одежде обвиняемого стражи порядка нашли наркотическое средство героин, оставленное для личного потребления.

По существу уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска.

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