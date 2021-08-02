Суда ожидает житель Брянска, убивший мать 99-ю ударами

В суд передали уголовное дело об убийстве сыном матери в Брянске накануне 8 марта. Фигуранту уголовного дела грозит до 15 лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры 2 августа.

Обвиняемым по делу проходит ранее не судимый уроженец Брянска. Ему 33 года.

По версии следствия, мужчина спьяну до смерти забил собственную мать. В тот момент родственники находились в квартире дома по улице Кромской в Бежицком районе. В ссоре фигурант уголовного дела нанес женщине не менее 99 ударов в голову и тело. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

- По существу уголовное дело рассмотрит Бежицкий райсуд города, - уточняют в надзорном ведомстве.

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