В Брянской области зафиксировали 251 новый случай ковида

В Брянской области выявили 251 новый случай коронавируса. Всех заболевших теперь 54613, сообщают в оперативном штабе в понедельник, 2 августа.
В числе новых ковид-пациентов – один иногородний граждан. Всего таковых в регионе теперь 85.
В отчетный период выздоровели 195 человек. Их повторные тесты на ковид – отрицательные. Всех победивших инфекцию теперь 49593 или 90,8 процента.
За стуки умерли девять человек.
В брянских лабораториях на ковид проверили 918 жителей. А общее число проведенных ПЦР-тестов достигло 675994.
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