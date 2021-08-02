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Общество2 августа 2021 11:24

В Брянской области зафиксировали 251 новый случай ковида

Всех заболевших в регионе теперь 54613
Анна ЛЕВКИНА
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В Брянской области выявили 251 новый случай коронавируса. Всех заболевших теперь 54613, сообщают в оперативном штабе в понедельник, 2 августа.

В числе новых ковид-пациентов – один иногородний граждан. Всего таковых в регионе теперь 85.

В отчетный период выздоровели 195 человек. Их повторные тесты на ковид – отрицательные. Всех победивших инфекцию теперь 49593 или 90,8 процента.

За стуки умерли девять человек.

В брянских лабораториях на ковид проверили 918 жителей. А общее число проведенных ПЦР-тестов достигло 675994.

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