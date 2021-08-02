В Брянске на Флотской водитель иномарки сбил пьяного пешехода

В Брянске на улице Флотской водитель "Хонды Аккорд" сбил пьяного пешехода. ДТП случилось около половины одиннадцатого вечера в воскресенье, 1 августа, у дома №8, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

25-летний автомобилст ехал со стороны улицы Литейной в сторону Ульянова. 33-летний мужчина переходил дорогу по светофору на красный сигнал для пешеходов. И попал под колеса иномарки.

Пешеход оказался пьян. В его крови обнаружили 0,54 мг/л спиртного.

Пострадавший сломал бедро и голень, получил ушгибы и ссадины. От госпитализации он отказался.

На пешехода составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения. Водителя оштрафолвали за управление автомобилем с неисправностями, оставление места ДТП, отсутствие обязательной страховки.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».