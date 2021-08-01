Во время акции сотрудники учреждения культуры расскажут об истории хранящихся в фондах музея предметов. Фото:Музей-заповедник Ф. И. Тютчева «Овстуг».
Брянский музей-заповедник "Овстуг" примет участие в акции #7экспонатов. Пройдет она "ВКонтакте", сообщают на страничке музея-заповедника в соцсетях.
Во время акции сотрудники учреждения культуры расскажут об истории хранящихся в фондах музея предметов. Также проведут онлайн-экскурсию по дому Федора Тютчева.
Возрастное ограничение: 6+.
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