В Брянске на пересечении улиц Крахмалева и Костычева столнулись две легковушки

На фотографиях видно, что на месте аварии работают сотрудники ДПС. Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".

В Советском районе Брянска на пересечении улиц Крахмалева и Костычева столкнулись два легковых автомобиля. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщили очевидцы в одной из сетевых групп.

О пострадавших ничего не сообщают. Из официальных источников информации нет.

На фотографиях видно, что на месте аварии работают сотрудники ДПС.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».