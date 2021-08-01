Под брянскими Клинцами потушили лесной пожар. Возгорание произошло в субботу, 31 июля, в шести километрах от населенного пункта Веприн.Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Вспыхнула лесная подстилка на площади 0,25 гектара. На место происшествия оперативно выехали подразделения местной лесопожарной службы.

- К восьми часам вечера пожар ликвидировали, - говорят в чрезвычайном ведомстве. - В тушении возгорания участвовали 12 человек, задействовали 8 единиц техники.

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