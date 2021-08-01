В Брянске автомобилистка на иномарке сбила пенсионера на мопеде. ДТП произошло в субботу, 31 июля, около 11.50 в районе дома 11 по улице Карла Либкнехта Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

38-летняя женщина-водитель на автомобиле «Дэу Матиз» ехала со стороны улицы Ульянова по улице Почтовой. Поворачивая налево на улицу Коммунистическую, она не уступила дорогу и врезалась в мопед «Барс». Им управлял 70-летний мужчина. Он двигался по улице Почтовой со стороны улицы Ново-Советской в крайнем правом ряду в сторону улицы Ульянова.

- В ДТП мопедист ушиб грудную клетку и левое плечо, - говорят в Госавтоинспекции. – Пострадавшего осмотрели в медпункте, назначили лечение и отпустили. В момент аварии на мужчине был шлем.

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