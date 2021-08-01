В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще 7 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 808-ми пациентов, сообщают в региональном оперативном штабе 1 августа.

За истекшие 24 часа коронавирусом заболели 254 человека. Сумели побороть инфекцию 253 брянца. Медики провели за сутки 2405 исследований на ковид-19. Еще один ковид-положительный прибавился среди иногородних. Их общее число составляет 84 человека

Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 54362 человек. Выздоровело 49398 пациентов. Общее число ПЦР-тестов - 675076.

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