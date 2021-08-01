Брянские предприятия розничной торговли снизили цену на картофель до 10,4 процента

На ярмарках выходного дня сельхозпроизводители продают картофель и овощи по ценам ниже средних потребительских цен по области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске в предприятиях розничной торговли цена на картофель упала на 10,4 процента. Подешевели и другие овощи. Свежая капуста - на 1,7 процента, морковь – на 4,4 процента, помидоры – на 5,2 процента, огурцы –на 8, 9 процента. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Цены на продукцию «борщевого набора» сложились ниже, чем в соседних регионах - Калужской, Смоленской, Тульской, Курской областях.

На ярмарках выходного дня, пользующихся большим спросом у покупателей, сельхоз-производители продают картофель и овощи по ценам ниже средних потребительских цен по области.

Так, продукция пользовалась спросом на ярмарке выходного дня в Советском районе Брянска возле гипермаркета «Линия-1». В ярмарке приняли участие крестьянские и фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства и другие. Населению в широком ассортименте предлагали плодоовощную продукцию, картофель и продукция пчеловодства.

Торговлю велись с соблюдением всех необходимых эпидемиологических требований.

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