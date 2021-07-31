Для проведения технического обслуживания табло убирали с остановок. Фото: vk.com, "Брянский автобус".

В Брянске провели техническое обслуживание 10 остановочных табло. Об этом 31 июля сообщили в сетевой группе «Брянский автобус». Они исправно работают.

Для проведения технического обслуживания табло убирали с остановок. Сейчас все они на месте:

- ДК Железнодорожников (в стор. Брянска-2) - Брянск-2 (в стор. Советского района) - Площадь Ленина (в стор. площади Партизан) - Площадь Ленина (в стор. гост. Брянск) - Автовокзал (в стор кинотеатра Родина) - Автовокзал (в стор. таксопарка) - Курган Бессмертия (в стор. БГУ) - Курган Бессмертия (в стор. гостиницы Брянск) - ул. Крахмалева (в сторону автовокзала) - Бежицкий рынок (в сторону бежицкого универмага)

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