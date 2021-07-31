В Брянскую область завезли еще 7800 доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт"

В Брянскую область завезли еще 7 тысяч 800 доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом 31 июля сообщили в оперативном региональном штабе.

Препарат направят во все пункты вакцинации и распределят между медицинскими учреждениями региона согласного заявкам.

По последним данным, в области вакцинировались 265 тысяч 459 жителей. На территории региона работают 66 прививочных пунктов.

На 31 июля коронавирусом за сутки заболели 262 жителя Брянщины. За 24 часа от инфекции умерли еще 9 человек. Всего в области ковид-19 унес жизни 801-го пациента.

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