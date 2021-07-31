Скорректировали время отправления первых и последних рейсов. Фото:vk.com, "Брянский автобус".

В Брянске изменили расписание автобусов, следующих из 10-го микрорайона. Скорректировали время отправления первых и последних рейсов. Новое расписание начнет действовать с понедельника, 2 августа, сообщили в сетевой группе «Брянский автобус». Утром автобусы маршрута № 1 «10 микрорайон – улица Горбатова – набережная» выйдут в рейс в 6.25 и в 6. 48. Автобус № 27 «10 микрорайон – улица Горбатова – Мясокомбинат» отправится в 6.55. Отправление последних автобусов из 10-го микрорайона по маршруту № 22 «10 микрорайон – Набережная» запланировано в 18.05, 18.55 и в 19.45. Они проследуют через 10-й микрорайон по Литейному мосту до хлебокомбината.

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