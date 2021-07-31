В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще 9 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 801-го жителя региона, сообщили в оперативном штабе.

За истекшие 24 часа ковид-19 подтвердили у 262 человек. Сумели справиться с болезнью 249 пациентов. Медики провели 2248 исследований на выявление инфекции.

Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 54108 человек. Среди них 83 иногородних. Выздоровело 49145 жителей области. Общее число ПЦР-тестов составляет 672671.

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