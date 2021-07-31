Для Брянска купят новые автобусы вместимостью 90 пассажиров

Покупка машин может состояться в ближайшее время. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Для Брянска купят новые автобусы большой вместимости. Они рассчитаны на 90 пассажиров. Об этом сообщил глава Брянской городской администрации Александр Макаров во время рабочего визита на городском автотранспортном предприятии.

Покупка машин может состояться в ближайшее время. Градоначальник поручил руководителю городского отдела по транспорту скорее подготовить все необходимые документы для проведения торгов. Это нужно, чтобы новые автобусы как можно быстрее вышли на улицы областного центра.

Кроме того, мэр города и руководитель ПАТП Александр Андросенко обсудили возможность приобретения автобусов, работающих на газомоторном топливе.

Но сейчас база предприятия по техническим причинам не сможет принять такой транспорт.

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