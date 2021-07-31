В Брянске в Пролетарском сквере провели пробный запуск фонтана

Строители провели работы по отделке фонтана.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В Бежицком районе Брянска в сквере Пролетарском в тестовом режиме запустили фонтан. Его восстановили с нуля, сообщили 30 июля в пресс-службе Брянской городской администрации.
Общественную территорию благоустраивают в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Ремонт территории подходит к завершению.
Строители полностью модернизировали уличное освещение и заменили тротуарную плитку на центральных аллеях. Кроме того, провели работы по отделке фонтана. На реализацию проекта потратили больше 31 миллиона рублей.
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