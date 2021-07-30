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Общество30 июля 2021 20:52

В Брянской области продлили ковид-ограничения для подростков

Постановление подписал и.о. губернатора Юрий Филипенко
Анна ЛЕВКИНА
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В Брянской области продлили коронавирусные ограничения для несовершеннолетних. Им по- прежнему нельзя появляться без сопровождения взрослых в ТРЦ и фуд-кортах. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности губернатора Юрий Филипенко 29 июля.

Документ разместили на официальном сайте областного правительства. Из него следует, что коронавирусные ограничения для несовершеннолетних будут действовать минимум до 12 августа.

Постановление вступило в силу 30 июля.

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