В трех районах Брянска понизят напор воды 3 и 4 августа

Ограничения затронут Советский, Бежицкий и Фокинский районы. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В трех районах Брянска снизят напор воды из-за плановых работ 3 и 4 августа. Это связано с плановым ремонтом на Бордовичских водопроводно-очистных сооружениях, сообщают в пресс-службе горадминистрации.

Ограничения затронут Советский, Бежицкий и Фокинский районы.

3 августа напор понизят с девяти часов вечера до полуночи. 4-го – с полуночи до девяти часов утра.

Кроме того, в указанное время прекратят подачу холодной воды в жилых домах микрорайона Малое Кузьмино и по улице Андрея Рублева, 10-го микрорайона, поселках Бордовичи, Белокаменка, улице Флотской.

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