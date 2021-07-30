В Брянской области задержали наркосбытчиков с мефедроном на 17 млн рублей

В Брянской области задержали преступную группу, которая специализировалась на производстве и сбыте наркотического средства «мефедрон». У подозреваемых изъяли товара примерно на 17 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе УМВД по региону.

Спецоперацию провели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков и ФСБ. Силовую поддержку им оказало подразделение «Гром».

Всего у задержанных изъяли больше 69 килограммов наркотиков.

Предварительно установили, что злоумышленники приобрели дом в одной из деревень Трубчевского района. Там они оборудовали нарколабораторию по изготовлению мефедрона. Наркотики сбывали оптовыми партиями от одного до пути килограммов. Использовали бесконтактный метод – то есть через закладки. Тайники размещали в заранее оговоренных местах в Москве и Московской области.

В итоге уголовное дело завели по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в особо крупном размере».

- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых, - уточняет официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Ими оказались житель Брянской области и гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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