Брянца приговорили к двум годам условно за комментарий в соцсети

К двум годам лишения свободы условно приговорил суд 39-летнего жителя Жуковского района, который оставил экстремистский комментарий в соцсети. Решение пока не вступило в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности рассмотрели в Брянске – в Володарском райсуде города.

– 3 сентября 2019 года фигурант уголовного дела разместил в открытом доступе комментарий, в котором содержался призыв к совершению преступлений по мотивам национальной ненависти или вражды в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку, – рассказывают в надзорном ведомстве.

Суд приговорил виновному к вышеуказанному наказанию. Испытательный срок для него составит два года.

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