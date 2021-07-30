В ДТП в брянских Белых Берегах погиб 51-летний мотоциклист

51-летний мужчина погиб в ДТП в поселке Белые Берега Фокинского района Брянска. Трагический случай произошел вечером в четверг, 29 июля, сообщают в региональной Госавтоинспекции.

Происшествие зафиксировали около 19.05 на улице Коминтерна.

ГИБДД предварительно установила, что мужчина управлял спортивным мотоциклом «Рейсер». Он ехал со стороны улицы 8-го Марта в сторону улицы Челюскина. Не справившись с управлением, мотоциклист врезался в столб. От полученных травм брянец скончался – по пути в медучреждение на «скорой».

– Водитель управлял мотоциклом без мотошлема, – рассказывают в Госавтоинспекции. – У него нет водительского удостоверения. А транспортное средство погибший тайно взял у своего знакомого.

Предположительно, в момент ДТП мотоциклист был пьян. Потому у него взяли кровь на анализ.

Кстати, для брянских дорог это единственная автоавария с пострадавшими за четверг, 29-е.