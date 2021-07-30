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Общество30 июля 2021 12:39

От ковида умерли десять брянцев за сутки

Всех жертв инфекции в регионе теперь 792
Анна ЛЕВКИНА
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Еще десять человек умерли от коронавирусной инфекции в Брянской области. Новые смерти подтвердили накануне, сообщает оперативный штаб утром в пятницу, 30 июля.

Общее число смертей от ковида достигло 792. Процент смертности в регионе равен 1,48.

Последний суточный прирост заболеваемости на Брянщине составил 259 случаев. Среди новых ковид-пациентов есть один иногородний гражданин. Суммарно таковых в регионе – 83.

За последние 24 часа опасный диагноз сняли 286 брянцам. Победивших инфекцию теперь 48896 или 90,8 процента.

Сейчас Брянская область занимает 33 место в России по суммарному числу инфицированных с начала пандемии.

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