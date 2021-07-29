Пьяный брянец на "скорой" отправился в магазин за спиртным

В Бежицком районе Брянска пьяный местный житель отправился в магазин за спиртным на машине скорой помощи. О пропаже спецавтомобиля заявили медицинские работники, сообщают в пресс-службе УМВД по региону.

Машину полицейские нашли возле одного из магазинов на улице Мира. Там же оказался и сам угонщик. Установили, что мужчина выпивал в уличной компании. Внезапно возникшая ссора переросла в драку, после которой он решил обратиться в ближайшую станцию скорой медицинской помощи. При появлении буйного нетрезвого дебошира медработники пригрозили вызвать участкового, если мужчина не успокоится. Воспользовавшись моментом, злоумышленник сел в автомобиль скорой помощи. И решил доехать до магазина, чтобы купить еще спиртного.

- Несколькими днями ранее задержанный уже попадался на нарушении закона и был лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде, - говорят в правоохранительном ведомстве. - Задержанный полностью признал свою вину. Решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

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