На каждую опору ушло около 150 кубометров бетона.

В Брянске сделали четверть ростверков моста на Набережной. Уже забетонировали 6 из 24 оснований опор будущего моста, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На каждую опору ушло около 150 кубометров бетона. После мостостроители начнут монтировать почти 200 балок.

На объекте ежедневно трудятся около 50 человек и 20 единиц техники. Сдать его в эксплуатацию планируют досрочно. Напомним, протяженность нового моста составит 270 метров.

Не раньше следующего года разберут понтонный мост. Его продолжат эксплуатировать все время строительства.

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