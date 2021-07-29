В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще 9 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 782 пациентов. Об это сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа ковид-19 выявили у 265 человек. Сумели справиться с заболеванием 206 брянцев. За сутки медики провели 2426 исследований на инфекцию.

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердили у 53587 человек. Среди них 82 иногородних. Выздоровели 48610 человек. Общее число ПЦР-тестов составило 667966.

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