В брянской Суземке временно закроют железнодорожный переезд

В Брянской области 2 и 3 августа на станции Суземка на 478-м километре временно закроют переезд для движения автомобилей. Это связано с проведением работ по ремонту настила и смене скреплений на железнодорожном переезде. Об этом сообщили в Службе корпоративных коммуникаций МЖД.

В эти дни ограничение будет действовать с 9.00 до 15.00. Место ремонта можно объехать через железнодорожный переезд, расположенный на 489-м километре станции Суземка.

Водителям рекомендуют планировать поездку заранее.

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