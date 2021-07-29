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Общество29 июля 2021 10:58

Брянских виновников ДТП и пьяных водителей проверяет «Паутина»

В этом году камеры зафиксировали больше 360 нарушений
Надежда ПЕТРУНИНА
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Правоохранители с помощью специализированной программы «Паутина» устанавливают, был ли водитель пристегнут ремнем безопасности и разговаривал ли во время езды по телефону. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Правоохранители с помощью специализированной программы «Паутина» устанавливают, был ли водитель пристегнут ремнем безопасности и разговаривал ли во время езды по телефону. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянской области правоохранители с помощью специализированной программы «Паутина» устанавливают, был ли водитель пристегнут ремнем безопасности и разговаривал ли во время езды по телефону. Об этом утром, 30 июля сообщили в региональном УГИБДД.

Только пока система проверяет лишь виновников дорожно-транспортных происшествий и задержанных за управление автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. На региональных магистралях работают 80 стационарных и 14 передвижных комплексов системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

В этом году камеры запечатлели больше 360 нарушений.

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