В Брянской области завершили расследование дела иностранца о покушении на дачу взятки

В Брянской области завершили расследование уголовного дела 55-летнего иностранца по факту покушения на дачу взятки сотруднику миграционной службы. Ему предъявили обвинение по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий» Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

Днем 21 июня мужчина находился в кабинете начальника ОВМ МО МВД России «Стародубский. Н а личномм приеме обвиняемый передал ему взятку 15 тысяч рублей. Денежное вознаграждение предназначалось за ненаправление материалов проверки в УВМ УМВД России по Брянской области о фиктивной постановке обвиняемого на учет по месту пребывания как иностранного гражданина. Это позволило бы ему сняться с учета по месту пребывания и получить вид на жительство на территории России.

Полицейский от взятки отказался и сообщил о случившимся в дежурную часть.

- Сейчас расследование уголовного дела завершили, а его материалы с обвинительным заключением переданы прокурору для его утверждения и направления в суд, - говорят в надзорном ведомстве.

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