В Брянске Детская школа искусств №2 переедет в историческое здание

Состояние помещений ухудшается с каждым годом.

В Брянске Детская школа искусств №2 в Советском районе переедет в здание по улице Калинина, 221. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Здесь занимаются больше 1 тысячи300 детей. Школа располагается в трех зданиях. Одно из них находится по улице Калинина, 77. Здание построили очень давно. Сейчас оно принадлежит Министерству обороны РФ. Второй этаж на безвозмездной основе больше 50 лет занимает школа искусств.

- Состояние помещений ухудшается с каждым годом – деревянные полы прогнулись, по стенам и потолку идут трещины, - говорят в пресс-службе мэрии. – Директор образовательного учреждения Юлия Панина подняла вопрос о необходимости переезда, ведь в ветхом здании обучается 300 детей.

В июне провели экспертизу здания, которая выявила, что стены пока еще находятся в «ограничено-работоспособном состоянии», а вот крыша уже исчерпала свои несущие способности и является аварийной.

Таким образом, школа искусств разместится в историческом здании на улице Калинина, 221. В 1908 году его подарили городу братья Могилевцевы, разместив в нем женское приходское училище. Здание является памятником архитектуры. До недавних пор здесь размещался один из коммерческих вузов.

У здания есть собственный двор. Осталось выполнить косметический ремонт бывшего спортивного зала, который переоборудуют в актовый. Также в отдельных местах заменить замки, детали интерьера. Эти работы выполнят до 1 сентября.

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