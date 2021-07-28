В Брянске выявили недостатки на переулке Осоавиахима после ремонта

Дорога будет находиться на пятилетней гарантии у подрядчика. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Советском районе Брянска приемная комиссия указала на недостатки после ремонта переулка Осоавиахима. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

В их числе назвали несоответствие нормативным параметрам высоты некоторых пандусов на тротуарах, занижение высоты канализационного люка. В управлении ЖКХ уточнили, что подрядчику направят перечень замечаний. После устранения всех недостатков переулок Осоавиахима будет принят в эксплуатацию. Дорога будет находиться на пятилетней гарантии у подрядчика.

Протяженность ремонтируемого участка дороги составила полкилометра. В общей сложности на это было выделено около 11,5 млн. рублей.

- По согласованию с жителями, бордюры вдоль дороги установили значительно выше стандартно используемых, - говорят в горадминистрации. - Также по переулку смонтировали около 20 светодиодных фонарей, обновили дорожные знаки, нанесли разметку с применением термопластика, благоустроили автомобильные парковки.

За время ремонта здесь сфрезеровали старый и уложили два слоя нового асфальта, отремонтировали существующие и построили новые тротуары. Их площадь составила больше 1 тысячи 200 квадратных метров. На одном из тротуаров установили новую бетонную лестницу, заменившую пришедшую в негодность старую конструкцию. Переулок Осоавиахима - это одна из 28 дорог, комплексно благоустраиваемых в Брянске в этом году.

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