За умерших родственников брянцы получили 21 млн рублей за полгода

Больше 21 миллиона рублей пенсионных накоплений получили жители Брянской области за умерших родственников в январе-июне 2021 года. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Больше 21 миллиона рублей пенсионных накоплений получили жители Брянской области за умерших родственников в январе-июне этого года. Соответствующие выплаты Пенсионный фонд РФ перечисляет правопреемникам последние 13 лет, сообщают в брянском отделении ведомства 28 июля.

- Правопреемники могут получить все пенсионные накопления, учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета своего родственника, если он был участником системы обязательного пенсионного страхования, и ему не была назначена накопительная пенсия, - поясняют в пресс-службе ОПФР по региону.

В 2002-2004 годах накопительная пенсия формировалась у женщин 1957 года рождения и моложе, у мужчин - 1953 года рождения и моложе. С 2005-го по 2014 год аналогичная денежная выплата пополнялась только у граждан 1967 года рождения и моложе.

Обращаться за выплатами следует в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства. Если же человек передал право управления своими пенсионными накоплениями негосударственному пенсионному фонду - то туда. На это у правопреемников есть шесть месяцев.

Кстати, всего за 13 лет отделение Пенсионного фонда России по Брянской области выплатило жителям больше 321 миллиона рублей.

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