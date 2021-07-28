Продажа билетов уже открыта. Фото: Международный аэропорт "Брянск".

Авиакомпания «РусЛайн» увеличит число рейсов из Брянска в Калининград. Дополнительный самолет будет курсировать по пятницам. Об этом сообщают в среду, 28 июля, в соцсетях на официальной странице компании.

Отмечают, что все рейсы будут канадские самолеты Bombardier CRJ-100/200. Время перелета займет 1 час 40 минут. Продажа билетов уже открыта.

Их можно приобрести в авиакассах и на сайте авиакомпании. Там же можно узнать дополнительную информацию.

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