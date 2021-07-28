В Брянске двух иностранцев отправили в колонию за сбыт наркотиков

В Брянске осудили двух иностранцев за незаконный сбыт наркотиков. Они понесут ответственность по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в августе 2020 года граждане Республики Таджикистан, 22 и 19 лет, находились в Москве. Подсудимые получили от неустановленного участника организованной группы координаты «закладки», из которой они забрали расфасованные наркотические средства – ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетилморфин, героин, общей массой больше 47 грамм. Затем, они приехали в Брянск, разложили наркотики более мелкими «закладками» в тайники в различных местах города.

Однако их деятельность раскрыли и пресекли и пресекли правоохранители.

- Суд приговорил виновных к 11 и 10,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщают в надзорном ведомстве. - Приговор в законную силу не вступил.

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