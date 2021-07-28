В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще 10 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 773 брянцев, сообщили в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа коронавирус выявили у 282 пациентов. Справились с заболеванием 284 жителя области. За сутки медики выполнили 2133 теста на ковид-19.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 53322 заболевших коронавирусом. Среди них 82 иногородних. Выздоровели 48404 человека. Общее количество ПЦР – тестов составило 665240.

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