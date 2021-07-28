Уголовное дело на застрелившего знакомого брянца передали в суд

В Стародубском районе в суд передали уголовное дело на застрелившего из охотничьего ружья своего знакомого, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

13 марта 47-летний мужчина находился в одном из домов деревни Камень. Обвиняемый выпивал с приятелем. Неожиданно между ними завязалась ссора. Разозлившись на оппонента, тот не меньше шести раз выстрелил в него из охотничьего ружья марки «ТОЗ-БМ» 16 калибра. От полученных травм 35-летний потерпевший умер в районной больнице.

Кроме того, в доме обвиняемого правоохранители обнаружили больше 200 граммов хранившегося взрывчатого вещества - бездымного пороха.

- Уголовное дело направлено в Стародубский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в надзорном ведомстве.

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