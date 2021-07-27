Экс-сотрудника брянской таможни осудили за взятку в «Троебортном»

К полутора годам колонии общего режима приговорил суд бывшего сотрудника брянской таможни. Инспектор международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Троебортное» попался на коррупционном преступлении, сообщают в пресс-службе ведомства.

Приговор по уголовному делу вынес Севский районный суд. Гособвинение поддержала Брянская транспортная прокуратура.

Экс-сотрудника Брянской таможни признали виновным в мошенничестве с использованием служебного своего положения.

Доказали, что преступление брянец совершил в феврале, находясь на рабочем месте. В павильоне МАПП он получил от иностранца незаконное вознаграждение. Взамен таможенник обещал выпустить с территории РФ его автомобиль - без оплаты административного штрафа. Хотя полномочий по выпуску автотранспорта у него не было.

- Экс сотруднику Брянской таможни назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 30 тысяч рублей, - уточняют в надзорном ведомстве. - Также виновного лишили права занимать определенные должности в течение двух лет.

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