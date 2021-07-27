По решению главного санитарного врача региона физкультурные мероприятия на территории области с участием зрителей пока под запретом. Фото: "КП-Брянск".

Домашний матч брянского «Динамо» в Кубке России пройдет без зрителей. Игра состоится в среду, 28 июля. В 1/128 финала Кубка России сине-белые примут ФК «Смоленск». Об этом сообщили в официальной группе клуба ВКонтакте.

По решению главного санитарного врача региона физкультурные мероприятия на территории области с участием зрителей пока под запретом. Болельщики «Динамо» не смогут посетить данную игру. Но для них проведут прямую трансляцию встречи, ссылка на которую будет опубликована на всех ресурсах брянского футбольного клуба.

Напомним, в связи с проведением матча, в Советском районе Брянска в среду, 28 июля, с восьми утра и до завершения игры ограничат движение и парковку транспортных средств в районе стадиона «Динамо». Ограничения установят по переулку Трудовому - от улицы Советской до улицы Горького, по улице Ромашина - от улицы Фокина до бульвара Гагарина. Исключение сделают для машин оперативных служб, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

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