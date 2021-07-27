Приемку детских садов в Брянске завершат до конца недели

В Брянске продолжается приемка детских садов к новому учебному году. Процедуру планируют завершить уже на этой неделе. А с 5 июля приступить к проверке школ, сообщают в пресс-службе горадминистрации.

В комиссионном обходе участвуют представители мэрии, городского управления образования, Государственного пожарного надзора, Росгвардии и ФСБ. Проверяющие оценивают готовность детсадов по нескольким направлениям. Среди них – качество образовательной и воспитательной работы, состояние помещений, пищеблока, мест общего пользования, оснащенность дворовых территорий, обеспечение пожарной и электрической безопасности.

Еще на прошлой неделе приемку прошли все детские сады Фокинского района. Сейчас аналогичную работу ведут в Бежице. 26 июля здесь проверили 20 дошкольных учреждений, в ближайших планах – еще 17.

– Приемка детских садов завершится на этой неделе, а с 5 августа начнется комиссионная проверка школ, – комментируют в пресс-службе мэрии. – По их результатам оформят соответствующие акты готовности образовательных учреждений к новому учебному году.

Всего в Брянске функционируют 104 детсада и 68 школ.

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