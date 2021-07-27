В Брянскую область завезли 4 тысячи 496 доз вакцины "Спутник Лайт". Об этом сообщили во вторник, 27 июля, в региональном оперативном штабе.

В области вакцинировались 280 тысяч человек , что составляет 28,68 процентов от численности населения.

За сутки ковид-19 подтвердили у 293 человек. Медики провели 546 исследований на инфекцию. Справиться с заболеванием сумели 214 брянцев. 12 человек скончались.

В области с начала пандемии коронавирус выявили у 53040 жителей. Среди них 82 иногородних. Выздоровели 48120 человек. В медицинских лабораториях сделали 663953 ПЦР-теста.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».