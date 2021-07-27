В Брянске на ярмарке выходного дня продавали морковь по 25 рублей за килограмм

В Брянске 25 июля заработала самая большая ярмарка выходного дня. Торговые ряды расположились у гипермаркета «Линия» в Советском районе. Овощи, ягоды и мед здесь продавали по демократическим ценам. К примеру, морковь стоила всего 25 рублей за килограмм, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В торговле поучаствовали крестьянские фермерские хозяйства из районов области и владельцы личных подворий.

- На ярмарке можно купить по низким ценам не только продукты «борщевого набора» - лук, морковь, картофель, капусту, но и другие сезонные овощи - кабачки, свеклу, помидоры и огурцы, фрукты, мед, молочные продукты напрямую от сельхозпроизводителей, - отмечают в мэрии.

Так, картофель на ярмарке продавали по 20 рублей за килограмм, капусту – по 18 рублей, лук – по 20 рублей, свеклу – по 35 рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».